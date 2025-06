EA deelt details ontwikkeling skate

Electronic Arts en Full Circle delen details over de ontwikkeling van de aankomende skategame 'skate'. Zo is het Flick-It-systeem voor het uitvoeren van trucs 'opnieuw opgebouwd' en komt er een Quick Drop-functie om in real time items in de gamewereld te plaatsen.

In een ontwikkelaarsupdate teaset de ontwikkelaar verder een verhalend element: een crew van skaters trekt in dat verhaal in de fictieve stad San Vansterdam en is bezig met het restaureren van de openbare ruimte, vermoedelijk door skatebare objecten en constructies in de stad te plaatsen. De ontwikkelaar belooft verder dat de soundtrack van het spel na de release zal worden geüpdatet en veranderd op basis van het luistergedrag van de speler.

De aankomende skategame, gestileerd als 'skate.', is de vierde hoofdgame en tegelijkertijd een soort reboot van de gelijknamige franchise, al beschrijft Full Circle het als een nieuw platform. Het spel wordt uitgegeven door Electronic Arts. Skate wordt free-to-play en wordt gefinancierd met microtransacties. Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt. De ontwikkelaar deelt regelmatig ontwikkelaarsupdates en spreekt in gameplaybeelden nog van 'pre-pre-alpha'. Full Circle organiseert ook playtests.