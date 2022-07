Ontwikkelaar Full Circle: Skate. wordt free-to-play

EA-studio Full Circle heeft meer details vrijgegeven over Skate., de vermeende opvolger van de Skate 3. Het spel wordt free-to-play, krijgt ondersteuning voor cross-play en cross-progression. Skate. komt uit voor PlayStation, Xbox en pc. Op een latere datum volgen mobiele apparaten.

De game zal zich afspelen in San Vansterdam, een zusterstad van de virtuele stad San Vanelona uit Skate 1 en Skate 2. Het wordt in de nieuwe game mogelijk om samen met andere spelers speelwerelden te bouwen via de CollaboZones waar ook andere gamers ook in real-time kunnen spelen.

Ondanks het feit dat het spel free-to-play wordt, zal skate. geen betaalde lootboxes en geen betalende opties krijgen om een voordeel te halen ten opzichte van andere spelers. Er zal bovendien geen enkele map achter een paywall zitten. Ontwikkelaar Full Circle kondigde wel aan dat er events en seasonal drops zullen verschijnen. De game zal micro-transacties bevatten, al zijn de details daarover nog niet duidelijk.

Ontwikkelaar Full Circle koos ervoor om de game niet de titel Skate 4 mee te geven omdat het volgens het bedrijf geen opvolger, reboot of zelfs een remake van de gamefranchise is. Skate. is volgens de makers een nieuw platform dat de komende jaren nog flink zal uitbreiden.

Eind juni begon Full Circle aan een gesloten playtest voor pc-gamers. De game zat toen nog in een zeer vroeg ontwikkelstadium. De gamestudio wil de komende maanden nog meer geïnteresseerde gamers toelaten tot de gesloten testen en zoveel mogelijk feedback verzamelen. Full Circle deelde nog geen informatie over wanneer we de game mogen verwachten.