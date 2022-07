Modder maakt Doom 2 speelbaar in Doom 2

Een modder heeft Doom 2 speelbaar gekregen in de DOS-versie van Doom 2. Door middel van een exploit wist hij de klassieker binnen het shootergenre in dezelfde game speelbaar te maken, waarbij beide games simultaan draaien.

Modder en Youtuber kgsws gebruikt een exploit in de DOS-versie van Doom 2 om iedere willekeurige code uit te kunnen voeren in de game uit 1994. In het commando SpawnMapThing zit een specifiek stukje kwetsbare code gebakken, namelijk de 'statuscode' van een gegeven object die normaal beschrijft wat de status van het object is. Vanwege de kwetsbaarheid kan deze code dusdanig gemanipuleerd worden dat in plaats daarvan iedere code, bijvoorbeeld Chocolate Doom, uitgevoerd kan worden. De benodigde code deelde de Youtuber op GitHub.

De ontdekker benadrukt dat de exploit alleen in de DOS-versie van Doom 2 werkt, niet in alle latere ports van de game. 'Dit is maar goed ook', zo schrijft hij onder de video, 'want je wil geen code execution-kwetsbaarheid bij moderne systemen'. Een hacker zou immers ook malware kunnen uitvoeren via de kwetsbaarheid.

Met de Doom-in-Doom-truc ontstaat een nieuw era van Doomception. Het is ondertussen een internetmeme geworden om Doom op allerlei niet daarvoor bedoelde platformen draaiende te krijgen. Denk aan de Nintendo Game & Watch, moederbordfirmware, de Trådfri Ikea-lamp en een gemodificeerde kettingzaag die liefkozend 'Painsaw' genoemd wordt. Zover bekend is het daarentegen voor het eerst dat Doom daadwerkelijk in Doom gespeeld kan worden. Althans, Bethesda maakte Doom en Doom 2: Hell on Earth uit 1993 en 1994 wel als easter egg al speelbaar in Doom Eternal uit 2020.

Update, 20.25 uur: In het originele bericht werd beweerd dat de originele Doom in Doom 2 speelbaar werd gemaakt. Feitelijk gaat het om Doom 2 in Doom 2. Het artikel is daarop aangepast. Met dank aan RoestVrijStaal.