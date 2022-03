Hacker krijgt Doom werkend op Nintendo Game & Watch

Aan de lange reeks apparaten die Doom kunnen draaien is de Game & Watch Super Mario Bros toe te voegen. Hacker stacksmashing heeft het oude schietspel op de handheld werkende gekregen.

Stacksmashing kreeg naar eigen zeggen veelvuldig de vraag of hij Doom kon zetten op zijn Game & Watch Super Mario Bros. De soc van deze Game & Watch in een nieuw jasje is een Cortex-M7-soc die krachtig genoeg is om Doom te kunnen draaien. De hacker is degene die vorige week meldde dat hij de eerste handelingen voor het draaien van aangepaste roms op de handheld had verricht.

Hij slaagde er vorige week al in om de encryptie op de Game & Watch te omzeilen en later ook om eigen simpele roms aan de praat te krijgen. Vanwege dit laatste jubelde hij dat homebrew er aankwam. Toch bleek de weg naar het draaien van Doom er een vol obstakels.

In een video legt hij de stappen uit die hij ondernomen heeft en toont hij het eindresultaat. Het aantal verschillende apparaten waarop Doom werkend is gekregen is inmiddels eindeloos lang. Zo is het spel getoond op een oude Kodak-camera, de Touch Bar van een MacBook Pro en de kassa van een fastfoodrestaurant.