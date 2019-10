Gamer draait Doom op oude kassa van fastfoodrestaurant

Dé vraag bij elk stuk technologie is natuurlijk of het Doom kan draaien. De game draait inmiddels op billboardtrucks, digitale camera's en TI-83-grafische rekenmachines. Sinds vorige week kunnen McDonald's-kassa's aan deze lijst worden toegevoegd.

Ryan Edgar is een jongeman van negentien jaar met een voorliefde voor klassieke anime en games. Toen hij naar McDonald's ging, viel hem op dat de vestiging in kwestie de oude kassa's aan het vervangen was. Geld kon McDonald's niet vragen voor zo'n verouderd systeem, dus mocht Ryan zo'n gevaarte gratis mee naar huis nemen. Als een echte tweaker stelde hij zichzelf de vraag of het ook Doom kon draaien. Het antwoord bleek positief, waarbij hij zijn bevindingen op Twitter deelt.

Edgar vertelt aan Kotaku dat hij dit bereikte door een versie van ZDoom, ook wel Doom XP genoemd, te kopiëren op een usb-stick. Deze stopte hij in de kassa, waarna het spel via auto run werd gestart. Door middel van een usb-hub kan hij een toetsenbord en muis gebruiken bij het spelen van de game.

Hij vertelt dat hij niet weet wat de exacte specificaties van het geldkistje zijn. De kassa in kwestie lijkt te draaien op een aangepaste PoS -versie van Windows XP. Volgens Kotaku wist hij explorer.exe te draaien via het taakbeheer, maar zat er een 'rare encryptie op'.

Edgar zegt tegen Kotaku dat hij gaat proberen of hij de kassa als tweede pc kan gebruiken. In de toekomst hoopt de Australiër Sonic Adventure 2 erop te spelen. Lezers die benieuwd zijn welke andere systemen Doom kunnen draaien, kunnen een kijkje nemen op 'ItRunsDOOM'.