Speler verbreekt 20 jaar oud speedrunningrecord van eerste level Doom

Een speler heeft een speedrunningrecord dat meer dan 20 jaar stond verbroken. Het gaat om E1M1 van Doom, oftewel het allereerste level. In 1998 wist een speler dat in negen seconden te doen en dat record is nu met een marge van een enkele seconde gesneuveld.

De speedrunninggemeenschap van Doom hanteert de stopwatch van de game zelf om vast te stellen hoe lang een run heeft geduurd. Een eigenaardigheid van Dooms stopwatch is echter wel dat een tijd altijd naar beneden afgerond wordt. Het record uit 1998 was in werkelijkheid 9,91 seconden, wat betekende dat een concurrent zo'n tien procent sneller moest zijn om op acht seconden uit te komen.

De recordbreker, 4ShockBlast, wist na meer dan 50.000 pogingen verspreid over meer dan een jaar uiteindelijk een snellere tijd neer te zetten. Dat wist hij te doen dankzij een combinatie van geluk wat betreft de spawn locations van de vijanden, een beetje hulp van dezelfde vijanden en ronduit perfecte navigatie. Zijn werkelijke tijd was 8,97 seconden. Als hij er een enkele frame langer over had gedaan, dan was hij op negen seconden uitgekomen.

Hoewel de nieuwe snelste run van Doom E1M1 slechts een seconde of negen aan beeldmateriaal oplevert, heeft YouTuber Karl Jobst er een soort minidocumentaire over gemaakt, waarin hij dieper ingaat op de geschiedenis, regels, mechanismen en technieken die komen kijken bij speedruns van Doom E1M1.