Onbekende wil battle royale op een privé-eiland organiseren

Een anonieme klant van Hush Hush wil een battle-royale-evenement organiseren met honderd deelnemers op een privé-eiland. De bedoeling is dat de competitie drie dagen duurt. Of het de bedoeling is om met een parachute uit een vliegtuig te springen, is nog niet bekend.

Hush Hush, dat zichzelf omschrijft als 's werelds grootste marktplaats voor luxeshoppers, werd door een van zijn klanten benaderd om mee te helpen met organiseren. De klant zocht een talentvolle spelmaker met ervaring in grootschalig eventmanagement en setontwerp. Het salaris dat deze gamemaker gaat verdienen, komt neer op 1500 dollar per dag voor een periode van zes weken, wat uitkomt op 45.000 dollar, omgerekend ongeveer 39.888 euro.

Het evenement krijgt honderd deelnemers en degene die als laatste overblijft, wint een prijzenpot van 100.000 pond, omgerekend 115.695 euro. Deelnemers krijgen een airsoftwapen, airsoftpatronen en een aanraakgevoelige uitrusting om te detecteren wanneer ze geraakt zijn. Volgens de huidige planning zal de battle royale drie dagen van elk ongeveer twaalf uur in beslag nemen. Na elke speeldag moeten de overgebleven deelnemers kamperend overnachten; hiervoor krijgen ze eten en kampeerspullen. Het is nog niet bekend of de deelnemers ook moeten betalen om mee te mogen doen.

Hush Hush-oprichter Aaron Harpin legt uit dat als de battle royale succesvol is, de anonieme oprichter plannen heeft om er een jaarlijks evenement van te maken.