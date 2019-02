Apex Legends verbant 16.000 valsspelers en denkt aan in-game rapporteerfunctie

Ontwikkelaar Respawn Entertainment heeft in een kleine twee weken tijd zestienduizend valsspelers verwijderd van het spel. Dat schrijft de ontwikkelaar op Reddit. Verder zegt de studio de feedback over een in-game rapporteerfunctie 'een goed idee' te vinden.

"Op het moment van schrijven zijn zestienduizend valsspelers geïdentificeerd en verbannen", staat er in de redditpost. Op wat voor manier de spelers hebben valsgespeeld, maakt de ontwikkelaar niet duidelijk. Spelers die nu een valsspeler willen melden, moeten dat doen via Easy Anti-Cheat. Ook als er geen bewijs is, kunnen melders daar met het account-id van de valsspeler terecht. De communitymanager zegt de feedback over een in-game rapporteerfunctie te hebben gehoord en schrijft 'dat het een heel goed idee is'.

Verder werkt de studio aan het verbeteren van de stabiliteit, prestaties en kwaliteit. Deze week komt er nog een update aan. Wat daar precies in komt, maakt de ontwikkelaar nog niet bekend. Wanneer spelers tegen bugs aanlopen, kunnen ze bij de Answers-site van uitgever EA terecht. Eerder vonden dataminers aanwijzingen voor een duo- en solomodus, en tekens van voertuigen.

Tot slot zegt de communitymanager vanaf dinsdag 19 februari iedere dag een updatepost te plaatsen. Tweakers publiceerde eerder een review van Apex Legends.