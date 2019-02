Chrome-devs wijzigen concept-regel die adblockers zou dwarsbomen

Google draait enkele eisen uit het concept van zijn Chrome Extension Manifest V3 terug. Het gaat om een limiet aan WebRequests die een extensie mag indienen. Dit moest volgens het Chromium-team de prestaties op peil houden, maar zou ook adblockers dwarsbomen.

Google postte het document in november vorig jaar, waarna het leidde tot discussie in de ontwikkelaarsgemeenschap. Raymond Hill, ontwikkelaar van uBlock Origin, stelt dat de limiet zelfs niet genoeg zou zijn om alleen de welbekende EasyList te handhaven en dat deze regelgeving betekent dat uBlock Origin 'niet meer zou kunnen voortbestaan'.

De motivaties waren privacy en prestaties, maar met die laatste waren reageerders het dus niet eens. Een limiet op api-calls voor WebRequest zou advertentieblokkeerders zwaar hinderen, maar niets aan merkbare prestatiewinst opleveren, vonden ze. Zo ook de ontwikkelaars van Ghostery, die in reactie onderzoek deden naar de uitwerkingen op browserprestaties bij het gebruik van contentblocking.

Voor het onderzoek namen ze uBlock Origin, Adblock Plus, Brave, DuckDuckGo en Ghostery zelf onder de loep. In een notendop stellen de Ghostery-devs dat al deze advertentieblokkeerders, op DuckDuckGo na, per request minder dan een milliseconde nodig hadden om te besluiten tot blokkeren of niet. Met een gemiddelde van twintig procent van alle requests geblokkeerd op een webpagina, komt dit volgens de ontwikkelaars neer op een verwaarloosbare invloed.

De Chrome-ontwikkelaars schijnen er bij nader inzien ook zo over te denken. Op vrijdag, de dag dat het onderzoek online gezet werd, postte Devlin Chronin op de Chromium-website dat het 'niet ons doel is om contentblokkeerders te dwarsbomen en dat zal het ook nooit zijn'. De limiet van dertigduizend calls wordt verhoogd, maar een limiet is volgens het Chromium-team nog steeds nodig, omdat blokkadelijsten als EasyList alleen maar groeien en achterhaalde regels niet verwijderd worden.