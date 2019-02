Chrome-team werkt aan cache-implementatie die navigeren flink moet versnellen

Google Chrome krijgt mogelijk een back/forward cache. Nu slaat de browser de te downloaden data van een webpagina op in de cache, maar met deze functie wordt ook de execution state opgeslagen om later op terug te komen. Dit kan terug navigeren 'extreem snel' maken.

Met de functie, die ook wel bfcache genoemd wordt, is het alsof een webpagina gepauzeerd wordt; de JavaScript state en de DOM state worden opgeslagen. Volgens de Chrome-ontwikkelaars wordt 19 procent van de pagina's in de mobiele versie van de browser geladen op basis van de terug- en vooruitknop. Op desktops is dat 10 procent. De Chrome-ontwikkelaars hebben ook een aantal video's gepost, waarin duidelijk het verschil is te zien tussen de twee implementaties.

Het is wel te verwachten dat dit het geheugengebruik van Chrome gaat vergroten. Google erkent dit in het ontwerpdocument en stelt dat de functie ook discard logic krijgt, dus dat in een sessie bezochte pagina's niet voor onbeperkt in de cache bewaard blijven. Dit zou het aanvullende geheugengebruik moeten beperken.

De ontwikkelaars tekenen aan dat Firefox en Safari beiden al implementaties hiervan hebben die een beetje anders zijn. Chrome neemt die implementaties echter niet over wegens 'compatibiliteitsproblemen met de multiprocesarchitectuur van Chrome'. Een releasedatum voor de functie wordt niet gegeven.