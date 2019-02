Microsoft maakt Windows 10 Tijdlijn-functie beschikbaar in Chrome via extensie

Microsoft heeft een Chrome-extensie uitgebracht waarmee gebruikers hun activiteiten in Googles browser kunnen synchroniseren met de Tijdlijn van Windows 10. Voorheen werd de Tijdlijn alleen officieel ondersteund door Microsoft Edge.

Na de installatie van Web Activities, zoals de extensie heet, verschijnt de browsegeschiedenis van Chrome automatisch in de Tijdlijn-functie van Windows 10. De activiteiten worden gesynchroniseerd met alle andere Windows 10-computers van de gebruiker en verschijnen ook in de Microsoft Launcher-app voor Android-toestellen.

In Chrome moet de gebruiker zich eenmalig aanmelden met zijn Microsoft-account, door rechts bovenaan op het icoontje van Web Activities te klikken. Tot nu toe kon de browsergeschiedenis van Chrome alleen met de tijdlijn gesynchroniseerd worden via de onofficiële extensie Timeline Support.

Tijdlijn is een functie die in april 2018 aan Windows 10 is toegevoegd. De functie is toegankelijk via de taakbalk en toont aan de hand van momentopnamen een chronologisch overzicht van alle app- en internetactiviteiten. Dit moet het eenvoudiger maken om projecten terug te vinden waar in het verleden aan is gewerkt. Volgens Microsoft volgen er later nog meer apps met Tijdlijn-ondersteuning.