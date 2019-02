Wetenschappers maken terahertztransceiver die 80Gbit/s kan afhandelen

Japanse wetenschappers hebben een terahertztransceiver ontwikkeld die data op 80Gbit/s kan zenden en ontvangen. De vinding is volgens de onderzoekers een veelbelovende stap op weg naar draadloze communicatie via terahertzfrequenties.

De transceiver is gemaakt op basis van cmos-technologie, wat de kans vergroot dat het ontwerp in de toekomst in massaproductie genomen kan worden, gezien de ervaring met en de implementatie van cmos-productietechnieken in de huidige techsector. De transceiver is ontwikkeld door wetenschappers van de Universiteit van Hiroshima en Panasonic.

De wetenschappers maakten al in 2017 een terahertzzender die data op 105Gbit/s uit kon sturen, maar ontvangen bleek lastiger. Een techniek voor de zender die de onderzoekers power combining noemen, werkte niet bij het ontvangen. De receiver die ze ontwikkelden was daardoor in staat slechts 32GBit/s af te handelen. "Een snelle transmitter is waardeloos als er geen receiver beschikbaar is die net zo snel is", stelt professor Minoru Fujishima van de School of Advanced Sciences of Matter van de Universiteit van Hiroshima.

De wetenschap werkt aan de inzet van terahertzbanden voor snelle mobiele verbindingen. In oktober 2017 is de IEEE-standaard 802.15.3d, gepubliceerd. Die regelt de inzet van de frequentieruimte tussen 252 en 325GHz. Deze laatste band is de 300GHz-band waar de transceiver van Panasonic en het wetenschapsteam op werkt.

Details over de zender/ontvanger presenteren de onderzoekers onder de noemer An 80Gb/s 300GHz-Band Single-Chip CMOS Transceiver tijdens IEEE International Solid-State Circuits Conference, die deze week in San Francisco plaatsvindt.