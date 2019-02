Verenigd Koninkrijk steekt 20 miljoen euro in OneWeb-internetsatellietnetwerk

De Britse ruimtevaartorganisatie heeft via de ESA omgerekend ruim 20 miljoen euro geïnvesteerd in het OneWeb-project. Dit behelst een project om uiteindelijk meer dan 900 satellieten in een baan om de aarde te brengen die wereldwijd voor snel internet moeten zorgen.

Volgens de UK Space Agency is dit satellietnetwerk door de investering weer een stap dichterbij gekomen. De investering is specifiek bedoeld voor OneWeb Sunrise, een project dat valt onder het Satellite for 5G-programma van de ESA, waarmee de OneWeb-satellieten worden voorbereid om wereldwijd 5g-dekking te leveren. In eerste instantie moeten er 650 satellieten worden gelanceerd, wat op termijn moet oplopen naar ruim 900 exemplaren. De eerste zes satellieten van het OneWeb-netwerk worden op 26 februari gelanceerd vanaf Frans-Guyana.

Een belangrijk doel van het satellietnetwerk is om tegen 2027 snel internet te leveren op plekken op de wereld waar dat niet vanzelfsprekend is. Volgens OneWeb kan het netwerk tegen 2022 elke school ter wereld van internet voorzien. Andere toepassingen zijn bijvoorbeeld het leveren van internet in vliegtuigen.

De ongeveer 150 kilogram wegende satellieten worden gebouwd door Airbus Defence and Space en komen in een lage baan om de aarde. Deze satellieten zijn zo ontworpen dat ze relatief snel en goedkoop kunnen worden geproduceerd, als ware het een massaproductie. Daartoe zijn er onder andere minder elektrische verbindingen aangebracht tussen de subsystemen dan gebruikelijk is bij hedendaagse satellieten. De OneWeb-satellieten zijn uitgerust met systemen om botsingen met eventueel ruimtepuin te voorkomen en als een satelliet uit dienst wordt genomen, gaat hij automatisch uit de baan om de aarde zodat het niet achterblijft als ruimtepuin.

OneWeb is een Britse bedrijf dat is gevestigd in Londen en heeft ongeveer tweehonderd medewerkers. Aan het project doen naast het Verenigd Koninkrijk vijf andere ESA-lidstaten en Canada mee. Het VK is het eerste land dat nu financiering ter beschikking heeft gesteld. Richard Branson, de directeur en oprichter van de Virgin Group, is ook een belangrijke investeerder voor het OneWeb-project, net als de SoftBank Group, Airbus en Qualcomm.