T-Mobile bouwt volgend jaar landelijk dekkend 5g-netwerk

T-Mobile gaat volgend jaar een landelijk dekkend 5g-netwerk aanbieden. Vanaf dit jaar biedt het in experimentele vorm 5g aan in Den Haag en eind volgend jaar moet 5g werken in de 700MHz-band in heel Nederland, zegt de provider tegen Tweakers.

T-Mobile wil 5g laten werken in de 700MHz-band, zegt de provider tegen Tweakers. "Nu de fusie van T-Mobile en Tele2 is goedgekeurd door de Europese Commissie zijn wij gestart met de integratie van beide mobiele netwerken", aldus Joost Vente van T-Mobile. "Hiervoor moeten wij aanpassingen doen om ook het spectrum van Tele2 in ons netwerk in te kunnen zetten. Deze aanpassingen, die in 2019 zullen worden gestart, zorgen ervoor dat wij ook het 5g-spectrum in de 700MHz-band ondersteunen. We kunnen hierdoor ‘met een druk op de knop’ 5G activeren na afronding van de veiling."

Den Haag is de eerste stad waarvoor T-Mobile dekking van zijn 5g-netwerk heeft aangekondigd. Dat gebeurt in samenwerking met het stadsbestuur. Er komt een 5G Field Lab met mogelijkheid voor experimenten voor 5g-toepassingen. Na de livegang in Den Haag volgt de rest van Nederland, aldus T-Mobile. Dat gebeurt voor eind volgend jaar.

Andere Nederlandse providers hebben nog geen plannen voor het aanbieden van 5g aangekondigd. T-Mobile zegt nog niets over het aanbod van abonnementen met 5g voor consumenten. De provider beloofde wel in 2020 te beginnen met 5g na goedkeuring van zijn overname van Tele2 in Nederland.