Qualcomm introduceert 7nm-modem voor 5g en 4g

Qualcomm heeft de X55 aangekondigd, een 5g-modem die in tegenstelling tot de bestaande X50 van het bedrijf ook ondersteuning voor 2g tot en met 4g biedt. De modem kan volgens de fabrikant overweg met de voornaamste frequentiebanden die wereldwijd gebruikt gaan worden voor 5g.

De Snapdragon X55 is volgens Qualcomm zijn tweede generatie '5G New Radio'-modem. Het gaat om de opvolger van de X50 van vorig jaar, met flink uitgebreidere specificaties. Zo is er ondersteuning voor de standalone 5g-standaard, waarmee de modem kan werken op toekomstige 5g-netwerken die losstaan van de huidige 4g-systemen.

Naast lte tdd-ondersteuning heeft de X55 ook ondersteuning voor fdd . Daarmee kan de modem overweg met aanzienlijk meer frequentiebanden dan de Snapdragon X50, waaronder die gebruikt worden voor netwerken in de Benelux.

Wat spectrum betreft kan de modem dankzij de aanwezigheid van de QTM525-module gebruikmaken van hoge mmWave-frequenties met een bandbreedte van 800MHz en sub-6GHz-golven met een bandbreedte van 100MHz. De pieksnelheid voor 5g-netwerken komt volgens Qualcomm daarmee uit op 7Gbit/s, waar de X50 blijft steken op maximaal 5GBit/s.

Het grote voordeel van de modem is verder de ondersteuning voor 2g, 3g en 4g. De X50 moest hiervoor nog gecombineerd worden met een Snapdragon-soc. De nieuwe X55 ondersteunt lte cat 22, met pieksnelheden van 2,5Gbit/s en een maximale uploadsnelheid van 316Mbit/s. Ter vergelijking: de Snapdragon 855 biedt lte cat 20 met een maximale downloadsnelheid van 2Gbit/s. De X55 biedt spectrum sharing zodat 5g en 4g kan functioneren op dezelfde frequenties.

De X55 wordt op 7nm geproduceerd, waar de X50 op 10nm gemaakt wordt. Dat levert wellicht verbeteringen op het gebied van verbruik en omvang van de modem op, al meldt het bedrijf hier verder niets over. Qualcomm verwacht dat de X55 voor een groot aantal producten in te zetten is, waaronder smartphones, laptops, tablets, hotspots en auto's. Het bedrijf is begonnen met het leveren van samples aan klanten. Eind dit jaar moeten de eerste producten met het modem beschikbaar zijn.