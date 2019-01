Qualcomm: dit jaar komen 30 apparaten uit met onze 5g-chip

Er komen dit jaar dertig apparaten uit met een 5g-chip van Qualcomm. De meeste daarvan zijn smartphones, zo zegt het Amerikaanse bedrijf. De rest zijn vermoedelijke hotspots. De apparaten zullen komende maanden beschikbaar komen.

Qualcomm levert naast de soc en het modem ook ontwerpen voor het antennegedeelte van 5g-smartphones, waardoor fabrikanten redelijk makkelijk een 5g-smartphone kunnen maken. De meeste van de dertig aankomende apparaten zijn smartphones, claimt Qualcomm.

Die smartphones hebben een Snapdragon 855-soc aan boord, met het optionele X50-modem voor 5g-connectiviteit. Het standaard X24-modem van de Snapdragon 855 biedt alleen de mogelijkheid voor het verbinden met 4g-netwerken. Omdat het gaat om een apart modem, zal het stroomverbruik vermoedelijk hoger zijn.

Het Amerikaanse bedrijf gelooft bovendien dat het daarbij gaat om de grote meerderheid van 5g-apparaten die dit jaar zullen verschijnen. Andere fabrikanten van mobiele chips hebben ook 5g-varianten aangekondigd. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat onder meer Huawei komt met toestellen op basis van eigen chips die 5g ondersteunen.

Er komt in 2019 nog geen groot 5g-netwerk in de Benelux. In diverse andere landen willen providers wel al starten met 5g, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. Het gaat in eerste instantie om netwerken op hoge frequenties als 28GHz en pas later om de lagere frequenties onder 6GHz. Het huidige 4g draait op 800MHz, 1800MHz en 2,6GHz in de Benelux.