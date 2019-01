Amerikaanse provider hernoemt 4g+ naar '5G Evolution'

De Amerikaanse provider AT&T heeft in de software van diverse telefoons afgelopen dagen de software aangepast, zodat wat bij andere providers 4g+ heet ineens de naam '5G Evolution' heeft gekregen. AT&T heeft nog geen 5g-netwerk.

Het '5G E'-logo vervangt op de Samsung Galaxy S8 Active, LG V30 en LG V40 het 4g-logo dat verscheen bij de verbinding met het netwerk van AT&T, meldt Ars Technica. De afkorting '5G E' staat voor '5G Evolution' en is een andere naam voor wat providers in de Benelux 4g+ noemen: 4g dat dankzij modulatietechniek 256qam en carrier aggregation hogere snelheden bereikt.

Het is niet de eerste keer dat AT&T deze truc uithaalt. Voor de provider een 4g-netwerk had, gebruikte de provider '4g' als naam voor zijn hsdpa-netwerk op basis van 3g, zodat het ogenschijnlijk eerder 4g kon aanbieden dan de concurrentie. Deze keer is de update om de naam in de software geen verrassing. Het gebruikt de naam op de eigen site al langer.

Concurrent T-Mobile reageert op Twitter met een filmpje waarop de provider een lte-logo op een iPhone beplakt met een papiertje met daarop '9G'. AT&T wil dit jaar beginnen met het aanbieden van smartphones op een echt 5g-netwerk, maar dat netwerk zal beperkt zijn in bereik en er zullen niet veel toestellen op werken. Providers in de Benelux hebben geen updates gedaan van telefoonsoftware om 4g+ aan te duiden als een variant van 5g.