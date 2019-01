Gerucht: LG's 5g-telefoon die in april uitkomt is opvolger V40 ThinQ

De 5g-telefoon die LG vorige week begon te teasen is volgens een Zuid-Koreaanse site de V50 ThinQ 5G. Dat valt op, omdat LG zijn V-telefoons tot nu toe steevast in het najaar presenteerde. De V40 ThinQ komt deze week uit in Nederland.

Teaser van LG voor 5g-telefoon

LG zou de V50 ThinQ 5G eind februari willen presenteren, bij zijn persconferentie op telecombeurs Mobile World Congress. Dan zou de fabrikant ook de G8 onthullen, de opvolger van de G7 ThinQ. Dat meldt ETNews, die in het verleden vaak juiste informatie heeft gepubliceerd over Zuid-Koreaanse fabrikanten maar bij geruchten er ook wel eens naast heeft gezeten.

LG is al begonnen met het teasen van zijn 5g-telefoon en heeft al gezegd dat het die telefoon zal laten zien op de telecombeurs. Veel fabrikanten grijpen die beurs aan om nieuwe modellen te laten zien die in het voorjaar uitkomen.

ETNews voegt eraan toe dat het mogelijk is dat LG zijn G-lijn van smartphones laat verdwijnen. Die lijn bestaat sinds 2011, toen de Optimus G uitkwam. De V-serie zou de functie van serie high-end smartphones die in het voorjaar verschijnen wellicht overnemen. LG heeft niet gereageerd op de informatie van ETNews. De V40 ThinQ komt deze week uit in Nederland en is in andere landen een paar maanden te koop. De G7 ThinQ kwam vorige zomer uit.