Renders tonen mogelijk ontwerp van LG G8 ThinQ-smartphone

Er zijn renders verschenen van wat wellicht het ontwerp wordt van de nieuwe LG G8 ThinQ-smartphone. Daarop is te zien dat er aan de voorkant een inkeping in het scherm zit, die een cameramodule huisvest met drie lenzen of sensoren.

De renders, die OnLeaks op Twitter publiceerde, tonen onder meer de inkeping in het scherm aan de voorkant. Deze inkeping en de drie lenzen, die overigens niet heel goed zichtbaar zijn, zijn waarschijnlijk nodig om de time-of-flight-sensor een plek te geven. LG liet een week geleden al weten dat het de LG G8 ThinQ-smartphone gaat uitbrengen en dat dit toestel over een time-of-flight-sensor beschikt.

Deze sensor kan nauwkeurige dieptebeelden maken en kan ook gebruikt worden voor het ontgrendelen van de telefoon door middel van gezichtsherkenning. Dergelijke sensoren werken met een infraroodlaser om de afstand tot objecten te berekenen. Het gaat bij de LG G8 ThinQ om de Infineon Real3-sensor.

Wat het ontwerp betreft lijkt de G8 ThinQ vrij sterk op zijn voorganger, de G7 ThinQ. Ook dit toestel heeft een inkeping in het scherm en een dubbele camera op de achterkant, al zijn de twee camera's bij de renders van de G8 ThinQ horizontaal in plaats van verticaal geplaatst. Bij beide toestellen zit de vingerafdrukscanner op de achterkant, onder de camera's.

De renders van OnLeaks komen vrijwel geheel overeen met afbeeldingen die XDA-Developers eerder publiceerde. Op die renders was echter nog niet te zien of de LG G8 ThinQ over een 3,5mm-koptelefoonaansluiting beschikt. Op basis van de afbeeldingen van OnLeaks behoudt LG's nieuwe smartphone de 3,5mm-aansluiting.

LG heeft los van de bevestiging over de time-of-flight-sensor nog geen officiële informatie over de specificaties naar buiten gebracht. De nieuwe smartphone van het Zuid-Koreaanse bedrijf zal eind deze maand in Barcelona op het Mobile World Congress worden gepresenteerd.