LG G8 ThinQ-smartphone laat oledscherm trillen voor geluid

De LG G8 ThinQ-smartphone krijgt een scherm dat ook werkt als audioversterker. Volgens LG produceert de telefoon daardoor een beter geluid en is er door het ontbreken van naar de gebruiker gerichte luidsprekers meer schermruimte over.

Het door LG ontwikkelde systeem gebruikt het oledscherm als membraan en door dat te laten trillen ontstaat er geluid. Omdat daarbij gebruik wordt gemaakt van de hele display, wordt met de cso -technologie volgens LG een duidelijker geluid geproduceerd dan met normale telefoonluidsprekers en zijn stemmen en subtiele muzieknoten gemakkelijker te horen. De technologie lijkt enigszins op het systeem dat Sony toepast bij zijn oled-tv's, waarbij geluid uit het scherm komt.

De telefoon heeft ook een luidspreker aan de onderkant; die is bestemd voor de bastonen als de luidsprekerfunctie aanstaat. Daarnaast is stereogeluid mogelijk als de onderste luidspreker en de bovenste helft van het scherm worden ingezet voor audio. De G8 ThinQ kan de interne ruimte als klankkast gebruiken om extra bas en volume te creëren, aldus de fabrikant.

Verder meldt LG dat de telefoon DTS:X ondersteunt om een 7.1-geluidssysteem te emuleren. Dit kan zowel met als zonder koptelefoon. Daarnaast bevat de G8 een quad-dac en ondersteuning voor MQA -bestanden. Daarbij wordt een algoritme ingezet waarmee high-res muziekbestanden verder kunnen worden gecomprimeerd dan met bijvoorbeeld flac. De LG V30 en G7 ThinQ hebben ook ondersteuning voor MQA.

Eerder werd al bekend dat de telefoon een sensor krijgt om nauwkeurige dieptebeelden te maken. Deze sensor is ook te gebruiken om de telefoon te ontgrendelen met gezichtsherkenning. Die sensor komt waarschijnlijk samen met twee andere lenzen of sensoren in een inkeping in het scherm op de achterkant, zo blijkt uit recente renders. LG presenteert de telefoon eind deze maand in Barcelona op het Mobile World Congress.