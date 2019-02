LG bevestigt dat het voorlopig geen opvouwbare smartphone uitbrengt

LG heeft bevestigt dat het voorlopig geen opvouwbare smartphone uitbrengt. Concurrenten als Samsung en Huawei doen dat wel, maar LG wil zich eerst richten op het veroveren van marktaandeel met 5g-modellen.

Vermoedelijke LG V50 ThinQ. Bron: @evleaks

LG zegt dat het technisch klaar is om een vouwbare smartphone te produceren, meldt Korea Times. "We hebben gekeken naar de release van een vouwbare smartphone toen we een 5g-telefoon gingen maken, maar we hebben besloten die niet in productie te nemen." Concurrenten komen wel met smartphones met vouwbare schermen. Onder meer Samsung, Huawei en Xiaomi gaan dat doen, waarmee er een nieuwe categorie smartphones op komst is.

De Zuid-Koreaanse fabrikant legt uit dat het bedrijf zich richt op twee series smartphones. De V-serie, waarin tot nu toe de V10, V20, V30 en V40 ThinQ verschenen, zal de 5g-serie gaan worden. Waar de eerdere V-telefoons in het najaar verschenen, zal de V50 ThinQ 5G dit voorjaar uitkomen. De G-serie zal bestaan uit 4g-smartphones. LG is momenteel op de smartphonemarkt een relatief kleine speler. Onder meer Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo en sommige andere fabrikanten verkopen meer smartphones dan LG.