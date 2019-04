LG stelt release eerste 5g-smartphone uit

LG heeft de release van zijn eerste 5g-smartphone tot nader order uitgesteld. De komende tijd wil de fabrikant benutten om de smartphone completer te maken voor hij uitkomt. De telefoon had vrijdag moeten uitkomen in Zuid-Korea.

Het completer maken van de V50 ThinQ heeft te maken met software, hardware en netwerk, claimt LG. Het is onbekend wat de precieze oorzaak is voor het uitstel van de telefoon. Ook zegt de fabrikant niet wanneer de telefoon zal uitkomen. Daardoor is het onduidelijk of het uitstel dagen, weken of maanden zal duren.

LG kondigde de V50 in februari aan, tegelijk met de G8 ThinQ. De telefoon heeft een Snapdragon X50-modem om 5g mogelijk te maken, in combinatie met de Snapdragon 855-soc van Qualcomm. Concurrent Samsung heeft al wel een 5g-model op de markt, in de vorm van de Galaxy S10 5G. Lenovo heeft een 5G Moto Mod voor de Moto Z3 Play, een accessoire die een verbinding met 5g. Die kwamen twee weken terug uit, toen de eerste 5g-netwerken live gingen in de VS en Zuid-Korea.

