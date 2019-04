EU-parlement stemt in met regels verwijderen terroristische content binnen uur

Het Europees Parlement heeft ingestemd met regels die techbedrijven verplichten om terroristische content binnen een uur ontoegankelijk te maken. Daarmee komen de omstreden regels een stap dichterbij.

Van de parlementariërs stemden er 308 voor en 204 tegen het voorstel voor de verordening. Er zijn 70 parlementariérs die zich onthielden van stemming. Het Europees Parlement stemde ook over een groot aantal amendementen. De wijziging die de tijdslimiet van een uur uit de tekst haalden, werden vrijwel allemaal verworpen, maar met kleine meerderheden: de belangrijkste had 300 stemmen tegen en 297 stemmen voor.

Na deze stemming is de verordening, een regel die lidstaten niet in eigen wetten hoeven om te zetten maar die zonder tussenkomst van landen in een keer geldig is, een stap dichterbij gekomen. Het hele voorstel gaat nu nog naar de Raad van de EU voor goedkeuring. Het doel van de verordening is om terroristische content zo snel mogelijk offline te krijgen als autoriteiten die ontdekken, zo blijkt uit de tekst.

Er is veel kritiek op de wetstekst. Onder meer webgrondlegger Tim Berners-Lee, Jimmy Wales van Wikipedia en Mozilla-ceo Mitchell Baker hebben een brief ondertekend met kritiek op de verordening. De critici stellen dat de verordening in de huidige vorm de basisrechten van Europese internetgebruikers beperkt en de innovatie op internet ondermijnt.

Een van de kritiekpunten is dat de term 'terroristische content' in het huidige voorstel 'extreem breed' is en dat er geen duidelijke uitzondering is opgenomen voor educatieve, journalistieke of onderzoeksdoeleinden. Dit draagt volgens Berners-Lee en de andere ondertekenaars bij aan het 'risico van het te veel verwijderen van legale en belangrijke publiekelijke uitingen'.

Daarnaast vinden de briefopstellers de verordening niet proportioneel, omdat zij van toepassing is op alle internethostingdiensten, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt op basis van welke soort diensten daadwerkelijk naar verwachting te maken krijgen met illegale content. Ook is er kritiek op de verplichting om content binnen zestig minuten na een notificatie te verwijderen, op straffe van boetes. Dit kan een flinke last opleveren voor kleinere bedrijven die in Europa diensten aanbieden en bevoordeelt grote multinationale platforms die al hoogwaardige contentmoderatiesystemen hebben.