Frankrijk: terroristische content moet na melding binnen uur van sociale media

Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waarmee socialemediabedrijven de verplichting krijgen om terroristische content van hun platforms te verwijderen. Dat moet uiterlijk een uur nadat publieke autoriteiten er melding van maken.

In totaal stemden 355 parlementsleden voor het voorstel, 150 leden waren tegen en er waren 47 onthoudingen. De wet is bedoeld om haatberichten op internet te bestrijden en de bijdrage van grote digitale operators te versterken.

In de wet staan daarvoor twee tijdslimieten. Allereerst is er de tijdsduur van een uur, die alleen geldt voor terroristische content en kinderporno. Daarnaast is er een aparte eis om content binnen 24 uur te verwijderen. Het gaat dan om het promoten van bepaalde criminele handelingen, voor zover dat kan leiden tot discriminatie, haat of geweld. Deze eis van 24 uur geldt ook voor het ontkennen van misdaden tegen de menselijkheid, stevige beledigingen, het provoceren of goedpraten van terrorisme en kinderpornografie.

De eis van het verwijderen binnen 24 uur geldt waarschijnlijk voor meldingen die door iedereen kunnen worden gedaan; de eis van een uur geldt uitsluitend voor gevallen van terrorisme en kinderporno, en nadat een publieke autoriteit er melding van maakt.

Als bijvoorbeeld Facebook, YouTube of Twitter niet binnen de gestelde tijdslimieten de content van zijn platforms verwijdert, volgen er sancties. Het Franse Conseil supérieur de l’audiovisuel krijgt in die gevallen de bevoegdheid een boete op te leggen van maximaal vier procent van de jaarlijkse, wereldwijde omzet.

Daarnaast voorziet de wet in een aantal verplichtingen voor socialemediabedrijven over samenwerking met publieke instanties over transparantie en hoe ze meldingen moeten verwerken. Als stok achter de deur is in de wet de boete verdrievoudigd voor het niet samenwerken met een juridisch autoriteit bij het bestrijden van illegale content. Die is verhoogd van 37.500 naar 1.250.000 euro.

La Quadrature du Net, een Franse organisatie die opkomt voor de digitale rechten en vrijheden van burgers, heeft kritiek op de wet. De organisatie vindt dat de wetgever er beter aan had gedaan om de verdienmodellen van de internetreuzen aan te pakken, schrijft Reuters. Volgens La Quadrature du Net is de wet onnodig en is het onrealistisch om te denken dat content binnen een uur kan worden verwijderd. "Als de website de content niet censureert, bijvoorbeeld als de klacht tijdens het weekend of 's nachts is gestuurd, kan de politie isp's dwingen om de website overal in Frankrijk te blokkeren", aldus de organisatie.

De Franse wet lijkt vooruit te lopen op wetgeving die in de Europese Unie in de maak is. Hier wordt onderhandeld over een verordening met regels die techbedrijven verplichten om terroristische content binnen een uur ontoegankelijk te maken. Het Europees Parlement stemde daar een jaar geleden mee in. Op deze conceptverordening kwam vorig jaar de nodige kritiek, onder meer van webgrondlegger Tim Berners-Lee. Critici vonden dat de verordening de basisrechten van Europese internetgebruikers beperkt en innovatie op internet ondermijnt, en dat de term 'terroristische content' te breed is geformuleerd.