Regering VK wil onlineplatforms aansprakelijk stellen voor schadelijke content

De Britse regering heeft een pakket maatregelen voorgesteld om illegale en schadelijke content op internet te bestrijden. In dat voorstel staat dat onlineplatforms meer moeten doen om deze content te bestrijden, op straffe van boetes en blokkades.

De platforms waarover de regering spreekt, zijn niet alleen sociale media. Het gaat om ieder onlineplatform dat handelt in user-generated content en online-interactie tussen gebruikers. De overheid noemt filehosters, fora, messengerdiensten en zoekmachines als voorbeelden.

De schadelijke soorten content die genoemd worden in de bekendmaking, zijn: oproepen tot geweld, gewelddadige content, het aanmoedigen van zelfmoord, desinformatie, cyberpesten en 'voor kinderen ongepast materiaal' dat makkelijk toegankelijk is. Verderop in het voorstel worden ook de voorbeelden catfishing, radicalisering en loverboypraktijken genoemd. De straffen voor het te lang hosten van content omtrent terrorisme en kindermisbruik zouden wegens de verwerpelijke inhoud extra zwaar worden.

De diensten moeten volgens het maatregelenpakket 'redelijke stappen' zetten om schadelijke content van hun platform te weren. Daarnaast moeten ze snel reageren op klachten van gebruikers, factcheckers inzetten tegen desinformatie en helpen bij het voorlichten van hun gebruikers over deze malafide onlinegedragingen en hoe daarmee om te gaan.

Onderdeel van het voorstel is ook om een handhavingsorgaan op te zetten dat moet nagaan of de bedrijven achter deze platforms aan de beoogde verantwoordelijkheden voldoen. Het staat nog niet vast of dit toezicht de taak moet worden van een bestaand overheidsorgaan of dat er een nieuw bureau voor opgezet gaat worden. Verder wordt er gekeken naar een heffing op techbedrijven om dit toezicht te bekostigen.

Dit overzichtsorgaan zou ook de macht krijgen om platforms te dwingen een jaarlijks transparantierapport uit te brengen, waarin ze moeten melden wat voor schadelijke content op hun platform is geplaatst en wat ze eraan gedaan hebben.

Momenteel gaat het nog om voorstellen voor maatregelen. Deze zijn samengevoegd in de zogenaamde Online Harms White Paper, waarvan ook een executive summary beschikbaar is. Het Britse publiek en bedrijfsleven hebben nu twaalf weken de tijd om hun visie te geven op deze voorstellen.

De Britse belangenbehartiger voor start-ups Coadec vreest dat de maatregelen relatief gezien te veel druk zullen leggen op kleinere bedrijven, terwijl giganten als Google en Facebook de middelen hebben om makkelijk aan deze verantwoordelijkheden te voldoen. De organisatie zegt dat tegen Business Insider.

In Australië is soortgelijke wetgeving onlangs door het parlement heen gekomen. Een van de aanleidingen voor die wetgeving was de schietpartij in Nieuw-Zeeland in maart, die meer dan een uur lang live op een Facebook-stream te zien was. Facebook-topman Mark Zuckerberg riep eind maart zelf overheden al op om een actieve rol aan te nemen als het gaat om het handhaven van het internet.