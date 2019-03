Facebook gaat strengere Facebook Live-regels invoeren na aanslag in Christchurch

Facebook gaat strengere regels invoeren voor Facebook Live. Daarmee wil het bedrijf beter voorkomen dat videobeelden als bij de aanslag in Christchurch Nieuw-Zeeland worden gemaakt en gedeeld. Het bedrijf wil onder meer de toegang tot de dienst beperken.

Het sociale netwerk is het eens met de kritiek dat Facebook meer had moeten doen om verspreiding van de beelden te voorkomen. Dat schrijft topvrouw Sheryl Sandberg in een brief naar de krant New Zealand Herald, die de brief heeft gepubliceerd. De eerste maatregel is het beperken van de toegang tot de dienst. Sandberg schrijft niet dat daar al iets concreets over is afgesproken. Wel zegt ze dat het bedrijf 'onderzoekt' of er beperkingen kunnen worden opgelegd aan gebruikers die bijvoorbeeld de Community Standard-regels van het platform hebben overtreden.

De andere maatregel is het investeren in onderzoek om betere technologie te ontwikkelen. Deze technologie zou snel bewerkte beelden moeten kunnen herkennen. Volgens Facebook konden de beelden namelijk worden gedeeld omdat ze werden bewerkt door derden. Zo konden de systemen van het netwerk de beelden slechter herkennen en blokkeren. Facebook heeft ruim negenhonderd verschillende video's geïdentificeerd die de Facebook Live-beelden toonden. Daarom wil Facebook investeren in technologie die deze bewerkte beelden kan herkennen om het delen tegen te gaan.

Facebook geeft ook aan 'veranderingen' te hebben doorgevoerd aan het 'beoordelingsproces'. Daarmee zegt Sandberg dat het bedrijf sneller kan reageren op gewelddadige beelden, zoals die van de aanslag. Wat voor veranderingen het bedrijf heeft doorgevoerd meldt de brief niet.

Tot slot zegt het bedrijf meerdere Australische en Nieuw-Zeelandse 'haatgroepen' te hebben geweerd van het platform. Ook gaat het hulporganisaties in Nieuw-Zeeland ondersteunen.

De aanslag van 15 maart kostte aan vijftig mensen het leven. De schutter maakte zelf beelden van de aanslag die hij via Facebook Live deelde. Onder meer Facebook kreeg na de aanslag kritiek op het trage handelen van het platform. Zo maande een Amerikaans Congreslid van de Democratische Partij techbedrijven om sneller terroristische content van hun platforms te verwijderen.