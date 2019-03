Valve plaatst teasersite voor vr-bril Index met vermoedelijk inside-out tracking

Valve heeft een teasersite gepubliceerd voor vr-bril Index. Een afbeelding laat de onderkant van de nog niet eerder aangekondigde headset zien. Daarop zijn twee camera's te zien, vermoedelijk zijn deze voor inside-out tracking. Bij de teaser wordt een datum van mei 2019 gegeven.

Hoewel Valve maar weinig informatie meegeeft, kan er wel het een en ander worden afgeleid uit de afbeelding. Meest opvallende wijziging is de toevoeging van de twee camera's aan weerszijden van de headset. Deze worden waarschijnlijk gebruikt voor inside-out tracking, waarbij geen externe sensoren nodig zijn om de positie te van de headset te bepalen. Onder meer de onlangs gepresenteerde Oculus Rift S-bril heeft die manier van tracking.

Wie de helderheid en het contrast van de afbeelding opschroeft, ziet minstens zes stipjes op de headset. Deze lijken volgens Ars Technica op de stipjes die in de HTC Vive worden gebruikt voor externe tracking. Mogelijk krijgt het apparaat daar dus ook ondersteuning voor.

Tot slot laat de afbeelding een slider zien. Waarschijnlijk is deze bedoeld voor het aanpassen van de interpupillary distance, oftewel de afstand tussen de pupillen van de gebruiker. Deze moet het comfort verhogen voor mensen met een afwijkende afstand tussen de pupillen van beide ogen. De Oculus Rift S heeft zo'n mechanisme om de afstand aan te passen niet, een van de medeoprichters van Oculus klaagde daar laatst over.

De teaser komt overeen met afbeeldingen die eind vorig jaar uitlekten. Toen werd gesproken over een bril met een blikveld van 135 graden en zouden de Knuckles-controllers worden meegeleverd. De resolutie zou hetzelfde zijn als die van de HTC Vive Pro, namelijk 1440x1600 pixels per oog.

Of deze specificaties in de tussentijd zijn aangepast is onduidelijk, Valve geeft zelf geen verdere informatie over de headset. Op de bril staat nergens HTC vermeld, de fabrikant van de voorgaande Valve-brillen. Valve geeft tot slot de datum van mei 2019, of de headset dan uitkomt of dat Valve er dan meer over bekendmaakt is niet duidelijk.