Ricoh brengt 360-gradencamera met relatief grote 1"-sensoren uit voor 999 euro

Ricoh heeft de Theta Z1 aangekondigd. Dit is een nieuwe product in de Theta-reeks van 360-gradencamera's van Ricoh. In tegenstelling tot eerdere Theta-camera's, zoals de Theta V en S, beschikt de Z1 niet over twee 1/2,3"- maar over twee relatief grote 1"-sensoren.

De Theta Z1 vormt het nieuwe vlaggenschip in de Theta-serie en beschikt over twee relatief grote backside illumination-sensoren van 1". Met het apparaat kunnen 360-gradenfoto's van 23 megapixel worden gemaakt, maar ook 360-gradenvideo's in 4k-resolutie met 30 beelden per seconde. Bij het maken van video is een drie-assige stabilisatie aanwezig. Het iso-bereik gaat van 80 tot iso 6400.

Ook de Theta Z1 beschikt wat het ontwerp betreft weer over twee lenzen aan weerszijden, waarbij het vernieuwde lensontwerp dit keer wordt gevormd door veertien elementen in tien groepen. Gebruikers kunnen kiezen uit drie verschillende diafragma's: f/2.1, f/3.5 of f/5.6. Daarmee is het de eerste 360-gradencamera met een variabel diafragma.

De Theta Z1 ondersteunt naast jpeg ook raw-bestanden. Verder kan gemaakt beeldmateriaal niet alleen in 4k en met 120Mbit/s worden gestreamd, maar het kan ook via bluetooth of wifi worden gedeeld. Voor opslag is er ongeveer 19GB flashgeheugen beschikbaar.

Het apparaat is voorzien van een 0,93"-oledscherm dat onder meer het accupercentage, de video- of fotografiemodus en het aantal nog te maken foto's weergeeft. Verder is er een functieknop die door gebruiker naar voorkeur kan worden ingesteld en het apparaat heeft net als de Theta V een ingebouwde vierkanaalsmicrofoon. De Ricoh Theta Z1 is vanaf maart beschikbaar voor 999 euro.