Ricoh brengt 360-gradencamera Theta SC2 in december uit voor 299 euro

Ricoh heeft de opvolger van de Theta SC aangekondigd, de Theta SC2. Deze 360-gradencamera krijgt een verbeterde camerasensor met 12 megapixel, waardoor filmen in 4k mogelijk wordt. De camera krijgt ook nieuwe opnamemodi en een klein oledscherm.

Het nieuwe instapmodel heeft volgens Ricoh een verbeterde camerasensor en beeldprocessor, waardoor het filmen van 4k-beelden met 30fps voor maximaal drie minuten mogelijk wordt. De maximale resolutie van zijn voorganger was 1920x1080 pixels, al was de maximale opnametijd bij de SC wel twee minuten langer. De resolutie bij beide camera's is met 12 megapixel gelijk. De opslagcapaciteit is bij de SC2 groter, van 8GB naar 14GB. Dat komt neer op ongeveer 3000 foto's op jpeg-formaat of ongeveer 32 minuten aan 4k-beelden. De SC2 heeft beeldstabilisatie, al meldt Ricoh niet of dit optisch of softwarematig is.

Het formaat van de SC2 is met 45,2x130,6x22,9mm precies hetzelfde als de voorganger en het gewicht is met 104 gram 2 gram zwaarder dan de eerste SC. Aan de buitenkant zit een knop voor de zelfontspanner en een 0,5"-oledscherm waarop de instellingen en batterijcapaciteit worden getoond. De Theta SC2 heeft ondersteuning voor bluetooth en kan sneller bestanden versturen via wifi.

De 360-gradencamera wordt geleverd met meerdere nieuwe opnamemodussen, waaronder Face en Night View. In de Face-modus herkent de camera menselijke gezichten en past het een gladmakend effect toe op de huid. Night View-mode zorgt voor ruisonderdrukking als er wordt geschoten met weinig licht. Lens-by-Lens Exposure laat de Theta SC2 bij iedere afzonderlijke lens de belichting bepalen, voor situaties waarin de mate van belichting sterk kan verschillen. Ricoh noemt daarbij bijvoorbeeld situaties zoals opnames in een auto of op een podium.

De Ricoh Theta SC2 komt in december beschikbaar voor 299 euro. De beschikbare kleuren zijn roze, blauw, beige en wit.