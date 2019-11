MMD brengt gebogen 43,4"-Philips-monitor met 32:10-verhouding uit

MMD heeft de Philips P-Line 439P9H uitgebracht. Het is een gebogen 43,4"-monitor met een va-paneel en een resolutie van 3840x1200 pixels. Het is een kleinere variant van de 499P9H, die een 49"-paneel heeft met een resolutie van 5120x1440 pixels.

Op het formaat na is het uiterlijk van de Philips 439P9H gelijk aan die van de 499P9H. Het nieuwe 43,4"-scherm heeft net als zijn grotere broer een webcam aan de bovenkant die geschikt is voor inloggen met Windows Hello. Ook heeft de monitor dezelfde ingebouwde usb-hub met ethernetaansluiting, audio-uitgang en usb-a-poorten. Om de hub-functionaliteit te gebruiken moet de monitor met usb-c-kabel aangesloten worden op een computer of laptop.

Het gebogen va-paneel heeft een kromming van 1800R,een contrastverhouding van 3000:1 en een verversingssnelheid van 100Hz. De maximale helderheid bedraagt 450cd/m2 en de monitor is voorzien van een DisplayHDR 400-certificaat. Het scherm staat op een voet die in hoogte verstelbaar is. Er zijn twee displayport 1.4-aansluitingen en een hdmi 2.0-poort aanwezig.

MMD brengt het scherm uit voor een adviesprijs van 979 euro. De monitor staat in de Pricewatch voor iets minder dan 900 euro. De grotere 499P9H, die ook een hogere resolutie heeft en sinds begin dit jaar te koop is, kost momenteel zo'n 960 euro.