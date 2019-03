Asus brengt gebogen 49"-monitor met 144Hz-refreshrate en hdr uit voor 1099 euro

Asus brengt de XG49VQ-monitor ergens later deze maand uit voor 1099 euro. Dit is een gebogen exemplaar met een diagonaal van 49" die op gamers is gericht. Er is onder meer ondersteuning voor FreeSync 2 HDR en de verversingssnelheid bedraagt 144Hz.

De XG49VQ heeft een resolutie van 3840 x 1080 pixels en het gebogen paneel heeft een kromming van 1800R, wat gelijkstaat aan de de kromming van een cirkel met een straal van 1,8 meter. Het betreft een va-paneel met een 32:9-beeldverhouding.

Deze nieuwe ROG Strix-monitor heeft volgens Asus een maximale helderheid van 450cd/m². Tevens heeft het scherm een DisplayHDR 400-certificering, het laagste niveau van hdr dat door VESA wordt gecertificeerd. Daarbij is in ieder geval een maximale helderheid van 400cd/m² mogelijk.

Volgens Asus ondersteunt de monitor 90 procent van de dci-p3-kleurruimte. De fabrikant geeft het scherm zijn Shadow Boost-functionaliteit, waarmee donkere delen van games lichter gemaakt kunnen worden, zonder dat heldere delen overbelicht raken. De kijkhoeken zijn zowel verticaal als horizontaal 178 graden en de reactietijd bedraagt 4ms.

Wat de aansluitingen betreft kan de gebruiker kiezen uit een displayport 1.2-aansluiting, twee hdmi 2.0-aansluitingen en twee usb 3.0-poorten. Het kantelbare, draaibare en in hoogte verstelbare standaard kan gebruikt worden om kabels weg te werken en in de monitor zijn twee 5W-speakers ingebouwd. De XG49VQ komt eind deze maand beschikbaar voor 1099 euro.