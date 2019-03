Apple houdt op 25 maart evenement waarbij wellicht streamingdienst wordt onthuld

Apple organiseert op 25 maart in Cupertino een evenement waarbij dit keer hoogstwaarschijnlijk geen nieuwe iPhone wordt gepresenteerd. Naar alle waarschijnlijkheid zal Apple tijdens dit evenement de eigen videodienst en wellicht een abonnementsdienst voor nieuws presenteren.

Verschillende Amerikaanse media hebben een uitnodiging gekregen voor een evenement in het Steve Jobs Theater in Cupertino. Bij de per e-mail verstuurde uitnodiging zat een korte gif met een klassieke filmaftelling waarbij uiteindelijk het Apple-logo in beeld komt met daarbij de tekst 'It's show time'. Dezelfde tekst gebruikte Apple ook al in 2006 voor een evenement om de originele Apple TV aan te kondigen.

Naar alle waarschijnlijkheid zal Apple tijdens het aankomende evenement de eigen streamingdienst voor video aankondigen. Via die dienst zijn producties te bekijken die Apple zelf heeft gemaakt en bezitters van de Apple TV-apparaten hoeven daar waarschijnlijk niet voor te betalen.

Er waren eerder al de nodige geruchten dat Apple op 25 maart naast de videodienst ook een abonnementsdienst voor nieuws gaat presenteren. Het bedrijf heeft nog niet officieel bevestigd wat er op 25 maart precies wordt aangekondigd. Afgaande op de uitnodiging is onduidelijk of er op het evenement meer bekend wordt gemaakt over deze nieuwsdienst. Wellicht volgen er ook aankondigingen over een nieuwe iPad en vernieuwde AirPods.