'Streamingdienst Apple is ook hub voor andere diensten en komt in april of mei'

Apple wil zijn dienst voor streamingvideo in april of uiterlijk mei aanbieden en het moet ook een platform voor andere diensten worden. Dat stelt CNBC aan de hand van bronnen. Netflix zou niet meedoen en HBO zou nog in gesprek zijn met Apple.

Volgens de Amerikaanse tv-zender CNBC is Apple bijna klaar met het opzetten van zijn streamingdienst voor video. Via die dienst zijn producties te bekijken die Apple zelf heeft gemaakt. Bezitters van Apple-hardware hoeven daar niet voor te betalen.

De streamingdienst zou tegelijk een platform zijn waarop gebruikers abonnementen kunnen afnemen bij andere aanbieders. Apple zou via zijn dienst verschillende streamingdiensten willen aanbieden, zodat gebruikers niet per dienst een app hoeven te openen. Volgens bronnen van CNBC wil Netflix echter niet meewerken en twijfelt HBO over deelname.

Waarschijnlijk onderhandelen de bedrijven over hoeveel ze moeten afdragen aan Apple als klanten een abonnement afnemen via de hub van Apple. De iPhone-fabrikant zou dertig procent van het maandelijkse bedrag willen inhouden. Aanbieders zoals Netflix en Spotify hebben eerder al de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten uit hun iOS-apps verwijderd, omdat Apple een commissie vraagt van het maandelijkse bedrag als mensen vanuit de apps een abonnement afsluiten.

De hubwerking van Apples videodienst zou vergelijkbaar zijn met Amazon Prime Video Channels. Daar doen Netflix en Hulu niet aan mee, maar HBO wel. Apple zou al jaren met aanbieders van video aan het onderhandelen zijn over toegang tot hun materiaal. Het bedrijf heeft ook al flink geïnvesteerd in eigen materiaal, zo heeft het een deal met talkshowhost Oprah Winfrey.

Volgens BuzzFeed presenteert Apple op 25 maart een abonnementsdienst voor nieuws. Bloomberg meldt dat Appe op diezelfde dag de videodienst aankondigt en dat daar Hollywood-sterren voor zijn uitgenodigd.