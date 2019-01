Tim Cook: lagere omzet uit iPhones komt mede door hoge prijs

De lagere omzet uit iPhones bij Apple komt onder meer door de hogere prijs van de nieuwe modellen, vooral in landen buiten de Verenigde Staten. Dat zegt directeur Tim Cook in toelichting op de kwartaalcijfers die dinsdagavond naar buiten kwamen.

Apple maakt niet langer bekend hoeveel iPhones het bedrijf geleverd heeft, maar de omzet uit iPhones zakte met 15 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar ervoor, bleek dinsdagavond. In een toelichting op de kwartaalcijfers zei directeur Tim Cook dat het mede komt door de positie van de dollar. De prijs in de VS is ongeveer gelijk, vindt Cook. "Maar de wisselkoers maakte het verschil", hield Cook analisten voor.

Daarom heeft Apple in januari in landen waar de prijs door de wisselkoers veel hoger was geworden de prijs verlaagd. Dat gebeurde onder meer in China en Japan. Behalve de prijs ligt het volgens Cook ook aan dat steeds minder providers toestellen aanbieden met korting in combinatie met een abonnement. Ook het goedkoper vervangen van de accu zou voor 'miljoenen gebruikers' de reden zijn geweest om geen nieuwe iPhone te kopen. Apple zei verder dat van de nieuwe modellen de iPhone XR het populairst is, gevolgd door de XS Max. De XS is de minst populaire van het nieuwe trio. Het bedrijf gaf daar geen verklaring voor.

Cook wilde niet ingaan op vragen over een mogelijke komende videostreamingdienst van Apple. "We hebben een overeenkomst van meerdere jaren gesloten met Oprah Winfrey. Deze keer ben ik niet bereid om daar verder over te praten. We hebben goede mensen aangenomen en ik heb superveel vertrouwen in hen. Ze werken heel hard en we kunnen daar later meer over vertellen." Wel wilde Cook kwijt hoe hij de toekomst van de tv-markt ziet. Volgens hem gaan veel mensen hun tv-dienst opzeggen en in plaats daarvan diverse streamingdiensten afnemen bij diverse aanbieders.