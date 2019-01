Apple waarschuwt aandeelhouders dat iPhone-verkoop tegenvalt

De leveringen van nieuwe iPhones vallen tegen, zo zegt Apple. De bevestiging van de elektronicafabrikant komt na enkele maanden van geruchten over tegenvallende leveringen en teruggeschroefde productie van Apples smartphone.

Het is voor het eerst dat Apple toegeeft dat de leveringen van iPhones in het belangrijkste kwartaal van het jaar tegenvallen. Apple bevestigt de geruchten om aandeelhouders te waarschuwen dat de omzet zal tegenvallen ten opzichte van de verwachting die het bedrijf zelf twee maanden geleden heeft afgegeven. Behalve tegenvallende iPhone-verkopen ligt dat ook aan een zwakkere economische groei in China, meldt het bedrijf.

Die zwakkere economische groei had ook impact op de leveringen van iPhones. Daarnaast denkt Apple dat veel consumenten nog even doen met een oude iPhone door de goedkopere accuvervanging van afgelopen jaar. Ook wijst Apple hoge prijzen buiten de VS aan als oorzaak, net als de trend om telefoons zonder abonnement te kopen. Niet alleen Apple heeft te maken met tegenvallende smartphoneverkopen: consumenten kochten in heel 2018 naar schatting van analisten minder smartphones dan het jaar ervoor.

Er waren afgelopen maanden al veel aanwijzigingen dat de leveringen van iPhones zouden tegenvallen. Zo bleek uit consumentenpanels dat minder mensen het nieuwste model iPhone hebben, ging het naar verluidt opnieuw de iPhone X produceren om de al ingekochte oledschermen te gebruiken en gaven vier toeleveranciers al omzetwaarschuwingen.

Apple wijst erop dat de omzetwaarschuwing ook nodig is, omdat het van diverse producten niet genoeg exemplaren kan produceren. Zo kon het niet voldoende produceren van onder meer de MacBook Air, iPad Pro's en de twee jaar oude AirPods om aan de vraag te voldoen. Apple maakt over ongeveer vier weken zijn kwartaalcijfers bekend, op 29 januari.