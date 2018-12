Apple haalt iPhone 7 en iPhone 8 uit zijn Duitse winkels na vonnis in patentzaak

Apple haalt de iPhone 7 en iPhone 8 uit zijn vijftien winkels in Duitsland. Het bedrijf doet dit nadat het een patentzaak verloor die door Qualcomm was aangespannen. Volgens de uitspraak maakt een chip in de iPhones inbreuk op een hardwarepatent van Qualcomm.

Specifiek gaat het om chips voor draadloze communicatie van Apples toeleverancier Qorvo, die inbreuk maken op Qualcomms patenten op technologie rond envelope tracking. Met de techniek is efficiënt gebruik van energie mogelijk, onder andere door de toevoer aan te passen aan doorvoersnelheden. Apple maakt met iPhones die de betreffende chips hebben inbreuk op Qualcomms patenten, luidt het vonnis van de arrondissementsrechtbank van München. De iPhone Xr en Xs vallen niet onder de uitspraak.

Het vonnis geeft Qualcomm de mogelijkheid de verkoop van de iPhone 7, 7 Plus, 8 en 8 Plus te stoppen en al verkochte iPhone X-modellen van de markt te halen. Daarvoor moet Qualcomm wel een garantie van 668,4 miljoen euro per onderdeel van de uitspraak inleggen, schrijft de Frankfurter Algemeine Zeitung. Nog niet bekend is of Qualcomm dat gaat doen.

Apple moet Qualcomm verder een schadevergoeding betalen. Het bedrijf uit Cupertino toont zich teleurgesteld en gaat in beroep tegen het vonnis. Het is de tweede winst die Qualcomm op Apple behaald in patentzaken in twee weken tijd. Vorige week kreeg het in China een verzoek op een verkoopverbod van iPhones toegewezen. Apple probeert hier onder andere met een iOS-update onder uit te komen.

"Qualcomms campagne is een wanhopige poging tot afleiding van de echte problemen tussen onze bedrijven", luidt de verklaring van Apple, dat de tactieken slecht voor innovatie en de consument noemt. Het bedrijf benadrukt dat alle iPhone-modellen beschikbaar blijven in Duitsland, op de iPhone 7 en 8 in zijn eigen winkels na, zolang het beroep duurt.