Nvidia start GeForce Now-programma voor routers

Nvidia start een certificeringsprogramma voor routers die geschikt zouden zijn voor zijn gamstreamdienst GeForce Now. Het bedrijf werkt samen met Asus, D-Link, Netgear, Razer, TP-Link en Ubiquiti Networks.

Routers komen in aanmerking voor een GeForce Now Recommended-aanduiding als ze standaard een bepaald quality of service-profiel aan boord hebben, meldt Nvidia. Als een gebruiker een GeForce Now-gamestream draait, activeert het profiel en krijgt dat verkeer voorrang boven bijvoorbeeld video- en audiostreams.

Nvidia werkt naar eigen zeggen samen met Asus, D-Link, Netgear, Razer, TP-Link en Ubiquiti Networks en aanvankelijk komen de GeForce Now Recommended-routers beschikbaar in de VS en Canada. In ieder geval AmpliFi Gamer’s Edition van Ubiquiti Networks draagt het GeForce Now-predicaat al.

Al in 2015 probeerde Nvidia invloed te krijgen op de routermarkt, met zijn 'Shield Ready'-aanduiding. Dat waren wifi-ac- en wifi-n-routers met 5GHz-ondersteuning. Nvidia verzon de term toen om consumenten zekerheid te geven dat hun Shield-apparaat werkte in combinatie met zijn gamestreamdienst, die toen nog Grid heette.