Nvidia zet laatste officiële GameStream-client op Shield TV volgend jaar stop

Nvidia gaat de GameStream-functionaliteit in de Nvidia Games-app op de Shield-mediaspeler stoppen. Wellicht stopt GameStream hiermee voorgoed en volledig, ook met custom clients; de app is namelijk de laatste officiële GameStream-client.

Nvidia laat in een e-mail en op hun site weten dat de Nvidia Games-app een update krijgt, half februari. Die haalt de functie weg, maar gebruikers kunnen de update afslaan. Dan blijft GameStream langer werken, maar 'het wordt niet meer ondersteund en zal uiteindelijk stoppen met werken'. GeForce Now, dat onderdeel is van de Nvidia Games-app op de Shield, zal ook stoppen met werken als de update afgeslagen wordt. Nvidia wijst als alternatief naar de Steam Link-app, met min of meer dezelfde functionaliteit, en zijn betaalde gamestreamingdienst GeForce Now.

Laatste officiële client wordt afgesloten; wat gebeurt er met de serversoftware?

Wat opvallend is, is dat Nvidia alleen spreekt van een update voor de Nvidia Games-app, dus de client, en niet voor het servergedeelte in GeForce Experience. In de documentatie van GameStream valt echter te lezen dat de vereiste hardware voor GameStream een Shield TV of een Shield Tablet zijn. Op de Shield TV werkt GameStream straks niet meer en Nvidia's tablets kregen voor het laatst een update in 2017, dus die kunnen beschouwd worden als end of life.

Nvidia zet hiermee dus een punt achter de laatste nog levende, officiële GameStream-client. In het verlengde daarvan lijkt het dan logisch dat het servergedeelte van dit systeem, in GeForce Experience, ook niet meer onderhouden zal worden en op termijn ook verdwijnt. Ondanks de logica daarvan heeft Nvidia daarover niets gezegd in zijn bekendmaking; het gaat alleen over de client. Tweakers heeft contact gezocht met het bedrijf en hier vragen over gesteld.

Het verdwijnen van de GameStream-server in GeForce Experience zou betekenen dat clients van derden, zoals Moonlight, niet meer kunnen werken. Alternatieven als de thirdpartystreaminghostsoftware Sunshine en Steam Link bestaan ook, maar reageerders op Reddit tekenen aan dat de officiële GameStream-serversoftware voor betere beeldkwaliteit en lagere latency zorgt dan de oplossingen van Sunshine en Steam Link.

Wat is GameStream precies?

De GameStream-functionaliteit is er sinds 2013 en bestaat uit een systeem van een server en een client. Een computer met GeForce-videokaart en de GeForce Experience-software dient als server. Bepaalde games worden standaard gedecteerd en beschikbaar gemaakt voor streaming, maar .exe-bestanden kunnen handmatig toegevoegd worden aan de software. De Nvidia Games-app op de Shield dient als client. Wie in die app een game start, zal zien dat deze start op de pc en dat het beeld en geluid via streaming doorgestuurd wordt. Het is als Google Stadia, maar dan zelf gehost en lokaal, hoewel de technologie over het internet gebruiken ook kan.

Introductievideo voor Gamestream, d.d. 2016