Nvidia brengt GeForce NOW-app officieel uit voor LG-tv's

Nvidia heeft zijn app voor de GeForce NOW-gamestreamingdienst voor LG-tv's officieel uitgebracht. Deze app kwam in november vorig jaar uit als bèta en nu is de dienst officieel te downloaden vanuit de LG Content Store.

Bezitters van 4k-tv's van LG uit 2021 kunnen de app downloaden, schrijft Nvidia. Het gaat om 4k-modellen van vorig jaar, waaronder alle oled-, QNED- NanoCell en UHD-tv's. De app kwam in november al uit als bèta, al was de app toen volgens LG al volledig functioneel en waren er dus geen beperkingen.

De app was tijdens de bèta al beperkt tot 1080p en 60fps en dat is nu onveranderd. Op andere platforms zijn hogere specificaties mogelijk. Zo kunnen gebruikers op de pc een resolutie van 1440p en een framerate 120fps halen en op de Shield TV is ook 4k mogelijk.

Om via de app games te kunnen spelen op LG-tv's is een gamepad noodzakelijk en voor 1080p en 60gps is een bandbreedte van 25Mbit/s nodig. Het GeForce NOW RTX3080-lidmaatschap, waarmee 120fps, 4k en hdr-streaming en 5.1- en 7.1-geluid wordt ondersteund, is nog niet beschikbaar op LG-tv's. Er wordt momenteel alleen geluid in twee kanalen ondersteund.

Verder komt de Resolution upscaling-functie naar abonnees met Shield TV's en bepaalde Nvidia-gpu's, waaronder die uit de RTX 30- en RTX 20-reeks. Dit staat dus los van de app die nu officieel uit is voor LG-tv's. Deze nieuwe functie is beschikbaar met de 2.0.37-update en is bedoeld voor spelers met een beperkte bandbreedte of met schermen met hogere resoluties. Het moet leiden tot scherpere beelden waarmee de resolutie van het gebruikte scherm wordt geëvenaard. De functie werkt doordat sharpening effects worden toegepast om 'de zichtbare wazigheid tijdens het streamen te beperken'.

Nvidia brengt deze week een aantal nieuwe games naar de dienst, te weten Mortal Online 2, Daemon X Machina, Metro Exodus Enhanced Edition, Tropico 6 en Assassin’s Creed III Deluxe Edition. De streamingdienst is gratis voor een uur per sessie te gebruiken; wie langer wil doorspelen, moet een abonnement voor tien euro per maand afsluiten. De streamingdienst had eind vorig jaar 14 miljoen abonnees.