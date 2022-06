LG en Nvidia brengen GeForce NOW-app uit voor bepaalde 2021-televisies

Bepaalde LG-televisies uit 2021 krijgen vanaf deze week een Nvidia GeForce NOW-app, waarmee de gamestreamingdienst te gebruiken is op de tv's. De app verschijnt als bèta en ondersteunt maximaal 1080p en 60fps.

De app zal deze week verschijnen in de LG Content Store op 'bepaalde' modellen binnen de 4K OLED-, QNED Mini LED- en NanoCell TV-series, in tachtig landen wereldwijd. LG zegt later een complete lijst van compatibele tv's te delen. Het is niet duidelijk of ook oudere televisies, of tv's van andere merken die LG's webOS gebruiken de gamestreamingapp ook krijgen.

Hoewel de app in bèta is, zegt LG ook dat de app volledig functioneel is en er geen beperkingen zijn in 'functies of diensten'. Tegelijkertijd is de app beperkt tot 1080p en 60fps; dit is lager dan op andere hardware mogelijk is. Zo kan de pc-versie tot 1440p en 120fps tonen; de Shield TV gaat tot 4K.

LG kondigde de komst van Nvidia's GeForce NOW-dienst eerder dit jaar aan. Het is voor het eerst dat de app voor een specifiek televisiebesturingssysteem van een merk verschijnt. Er is nu ook een Android TV-versie waarmee bijvoorbeeld bepaalde Sony-tv's de app kunnen gebruiken. Daarnaast is de app alleen met externe apparaten op tv's te gebruiken. De streamingdienst is gratis voor een uur per sessie te gebruiken; wie langer op een sessie wil doorspelen, moet een abonnement voor tien euro per maand afsluiten. De streamingdienst heeft nu 14 miljoen abonnees.