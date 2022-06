Nvidia's GeForce Now heeft jaar na start 6 miljoen leden

Nvidia maakt een jaar na de start van zijn GeForce Now-dienst voor het streamen van games de balans op en meldt dat deze inmiddels zes miljoen leden heeft. Die hebben in die twaalf maanden 175 miljoen uur gestreamd.

Niet duidelijk is hoeveel van de zes miljoen genoemde leden betalend abonnee is. Nvidia biedt twee lidmaatschappen aan: een gratis met speelsessies van een uur en een Founders-abonnement van 27,50 euro voor zes maanden, met sessielengtes van maximaal zes uur en RTX-effecten ingeschakeld.

Nvidia meldt verder dat gebruikers 100 miljoen uur aan multiplayergames hebben gestreamd, 16 miljoen uur aan indietitels en 4 miljoen uur aan Cyberpunk 2077 met RTX ingeschakeld. De lijst van populairste gratis te spelen games op GeForce Now bevat weinig verrassende namen met Fortnite, League of Legends, Rocket League, Dota 2 en Apex Legends. In de top 5 populairste indiegames staan onder andere ARK, Rust en Unturned.

Nvidia meldt tegelijkertijd dat het in februari dertig nieuwe games gaat toevoegen aan zijn streamingdienst, waaronder Valheim en Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, in aanvulling op een demo voor Outriders van Square Enix en seizoen 8 van Apex Legends. Een jaar geleden haalde Nvidia GeForce Now uit bèta. Het bedrijf hoopt zijn dienst populairder te maken door deze op meer apparaten beschikbaar te maken. Recent voegde het bedrijf ondersteuning voor Mac-systemen met M1, iPhones en iPads via Safari en een bèta voor Chrome-ondersteuning toe.