Ubisoft wil uitgelekte lijst Geforce NOW-games met dmca-verzoek offline houden

Ubisoft heeft Pavel Djundik, de man achter SteamDB, een dmca takedown request gestuurd vanwege zijn kopie van de interne lijst van Geforce NOW-titels. Daarop staan niet-aangekondigde games die Nvidia 'speculatief' noemt, maar Ubisoft denkt er wellicht anders over.

Pavel Djundik maakt het nieuws over de takedown bekend op Twitter. Hoewel de lijst hierdoor inderdaad niet meer te vinden is, heeft Archive.org wel een back-up en zijn er meerdere forks gemaakt op GitHub. Hij had de lijst specifiek gefilterd op titels die geen Steam-appID hebben; die zijn daardoor al terug te vinden op zijn website, SteamDB.

De lijst bevatte titels als God of War, Gears 6, Halo 5: Guardians, Resident Evil 4 Remake, Titanfall 3, Batman: Arkham Knight RTX Remaster en meer. De aanwezigheid van titels op deze lijst van Nvidia doet vermoeden dat het gaat om onaangekondigde games voor de pc, het platform waar Geforce NOW op functioneert. Op Reddit is een overzicht gemaakt van titels die nog niet aangekondigd zijn. Het opvallende is dat er geen onaangekondigde Ubisoft-titels tussen lijken te zitten. Overigens zitten er wel Nintendo-games tussen en de Dolphin-emulator, die de Wii nabootst.

De Geforce NOW-lijst kwam op 13 september naar buiten. Een ontwikkelaar wist via een oudere versie van de Geforce NOW-applicatie een online database van Nvidia in te zien. Deze bevatte alle 18.476 titels die Nvidia op de dienst heeft staan en niet alleen degene die gebruikers mogen zien. Hij kreeg de titels niet werkend, maar kon ze alleen zien. De ontwikkelaar uit Oekraïne zette het proces van de lijst bemachtigen uitgebreid uiteen in een Medium-post.

In een reactie liet Nvidia weten dat de lijst 'alleen voor interne tracking en tests is en zowel reeds beschikbare en/of speculatieve games bevat'. De techgigant meent dat de lijst 'toekomstige beschikbaarheid van games niet bevestigt of aankondigt'. Ubisoft lijkt daar, getuige de takedown, anders over te denken.