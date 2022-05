GeForce Now is in bèta beschikbaar op Edge, waardoor Xbox pc-games kan streamen

Nvidia heeft zijn GeForce Now-dienst als bèta beschikbaar gemaakt voor de Microsoft Edge-browser. Hiermee wordt het mogelijk om met de internetbrowser op een Xbox-console pc-games van bijvoorbeeld Steam te streamen via het abonnement.

De meer dan duizend pc-games die beschikbaar zijn via de GeForce Now-dienst, kunnen nu door bepaalde gebruikers in bèta op een Edge-browser gespeeld worden, meldt The Verge. Tom Warren, de auteur van het artikel, zegt de optie met succes via de Edge-browser op een Xbox getest te hebben. Het zou moeten werken op zowel de Xbox Series X en S als op de oudere Xbox One-modellen.

Door een muis en toetsenbord aan te sluiten op de Xbox, kunnen er via de abonnementsdienst ook games gestreamd worden die geen controllerondersteuning bieden. Wel bevatten gestreamde games volgens Warren veel latency. Omdat de Xbox niet officieel door GeForce Now ondersteund wordt, is daaraan ook nog een aantal problemen verbonden. Zo verschijnen er twee cursors in beeld als er met een muis gespeeld wordt.

Phil Spencer, het hoofd van Xbox, had eerder al laten weten pc-spellen aan te willen bieden op de Xbox via de Cloud Gaming-dienst. Tot het zover is, is de omweg via GeForce Now de enige manier om pc-games te streamen op een Xbox-console.

Met de Parsec-webapp was het al wel mogelijk om via de Xbox-console de eigen pc van de gebruiker te streamen naar de Edge-browser op de Xbox. Zo konden er ook al Steam-games gespeeld worden 'via' de Xbox, hoewel spelers dan eigenlijk hun eigen pc besturen. Wanneer de mogelijkheid om GeForce Now-games via een Edge-browser te spelen voor iedereen beschikbaar komt, is niet bekend.