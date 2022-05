Microsoft toont na ruim een jaar verbeterde Halo Infinite-campagne

Microsoft heeft voor het eerst sinds juli 2020 weer beelden getoond van de campagne van Halo Infinite. Daarmee wil het bedrijf de verbeteringen laten zien die uitgevoerd zijn in de afgelopen periode. De eerste beelden vorig jaar leidden tot uitstel van de game.

In een nieuwe trailer van zo'n zes minuten tonen Microsoft en ontwikkelaar 343 Games een mix van cutscenes en gameplay. De nadruk ligt minder op de gameplay dan bij de oorspronkelijke onthulling vorig jaar. De trailer geeft details over het verhaal, dat voortborduurt op Halo 5. Master Chief gaat in het spel op zoek naar een nieuwe AI, met de codenaam The Weapon.

Verder benadrukt Microsoft dat spelers veel vrijheid krijgen bij het uitvoeren van missies. In de trailer is te zien dat er ook diverse voertuigen aan bod komen, waaronder een tank. Microsoft prijst de game aan als de grootste en meest open Halo-ervaring tot nu toe.

Vorig jaar in juli toonde Microsoft voor het eerst beelden van de campagne van Halo Infinite. Op die trailer kwam destijds veel kritiek van spelers die teleurgesteld waren over de grafische kwaliteit. Ontwikkelaar 343 Industries reageerde daarop; de studio zei het eens te zijn met veel van de kritiek en niet veel later werd besloten om de game uit te stellen.

Het is voor het eerst sinds dat uitstel dat er weer beelden van de campagne zijn getoond. In de afgelopen tijd hebben Microsoft en 343 Industries vooral nadruk gelegd op de multiplayermodus van het spel, die free-to-play beschikbaar zal zijn. Daarvan was al een bèta beschikbaar.

Uit de nieuwe trailer is op te maken dat er diverse grafische verbeteringen zijn doorgevoerd. De omgevingen hebben meer details en de lichteffecten zijn verbeterd. Ook de vijanden zien er anders uit. Een aantal scènes in de nieuwe en oude trailer komen overeen, zodat die te vergelijken zijn.

Microsoft brengt Halo Infinite op 8 december uit. De game komt naar Xbox-consoles en Windows. Het multiplayergedeelte is gratis speelbaar voor iedereen. De rest van het spel kan los worden aangeschaft en is onderdeel van het Game Pass-abonnement.