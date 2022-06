We houden van iconen. Denk je aan games, dan denk je primair aan de reeks gezichtsbepalende personages die horen bij je favoriete games. Oudgedienden als Pac-Man, Mario, Link en Sonic zijn niet weg te denken en door de decennia heen hebben Solid Snake, Lara Croft, Kratos, Samus en vele anderen zich onlosmakelijk verbonden met veel van onze gameherinneringen en de emoties die daarbij horen. John-117, Spartan-soldaat van beroep, hoort onmiskenbaar in dat rijtje thuis. Zijn avonturen in het heelal zijn legendarisch, zijn persoonlijke band met een AI genaamd Cortana behoort tot de best uitgewerkte verhaallijnen in de Halo-franchise en de games waarin hij speelt hebben meermaals een nieuwe standaard gezet op het gebied van co-op- en multiplayer-gameplay. Die kans is er nu opnieuw, want Halo Infinite draait om de terugkeer van Spartan 117, oftewel, Master Chief.

Het is goed om te beginnen met een stukje uitleg, want hoewel multiplayer hoort bij elke Halo-game is het eigenlijk niet correct om te stellen dat de multiplayer-modus van deze nieuwe Halo echt onderdeel is van Halo Infinite. Goed, dat is ook weer niet helemaal waar: als je Halo Infinite opstart, kun je wel degelijk gewoon de multiplayer spelen en die multiplayer heet ook gewoon hetzelfde. De spelmodus is echter free-to-play. Je hoeft de betaalde versie van Halo Infinite, waarmee je de campagne kunt spelen en het nieuwe avontuur rond Master Chief meekrijgt, dus niet per se te kopen om online plezier te beleven met deze nieuwe shooter voor de Xbox-platformen en de pc.

Dat maakt de beoordeling op het vlak van de prijs van de game en wat je ervoor krijgt bij voorbaat lastig. Als je de multiplayer gratis kunt spelen, geldt die modus dan nog wel als onderdeel van de betaalde versie van de game? Zo nee, dan hou je daar dus alleen de campagnemodus over en dat lijkt op voorhand te weinig wol om een hoge aankoopprijs te rechtvaardigen. Het is een lastige afweging. Het ene onderdeel hoort bij het andere, maar toch ook weer niet helemaal. In deze review bespreken we beide kanten van de game en bekijken we in hoeverre ze de moeite van het spelen waard zijn. Of de betaalde kant van het spel vervolgens een aankoop waard is, mag elke gamer uiteraard zelf bepalen. De afweging wordt nog weer anders als je beschikt over Xbox Gamepass, waar Halo Infinite deel van uitmaakt, zoals elke game van Xbox zelf.

Tegen de tijd dat je deze review kunt lezen, heb je wellicht ook al het een en ander opgevangen over de ophef die eerder deze week is ontstaan rond de game en met name de community ervan. Die community bleek zo boos over het ontbreken van enkele features in de multiplayer-modus dat Reddit besloot de Halo-reddit tijdelijk te sluiten. Er verschenen te heftige berichten, waarbij zelfs bedreigingen aan het adres van 343 Industries werden geplaatst. Een aantal van de door de community genoemde minpunten hebben we zelf ook gespot en komen aan bod in de review. Het moge duidelijk zijn dat we bij Tweakers constructieve feedback die games beter kunnen maken toejuichen, maar de manier waarop dit onder meer op Reddit gebeurde, keuren we natuurlijk af. Hoe slecht een game ook is, niets maakt het acceptabel om bedreigingen en verwensingen te uiten. Daarbij komt dat het sowieso niet nodig is, want zo slecht is de multiplayer-modus van Halo Infinite helemaal niet.