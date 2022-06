Xbox-spelers Halo Infinite roepen op tot optie opt-out crossplay door cheaters

Veel Halo Infinite-spelers op de Xbox roepen in een Reddit-topic 343 Studios op om toe te staan dat console-spelers zich afzonderen van pc-spelers. Dit omdat de eerste valsspelers in de multiplayer van de game zijn ontdekt.

In een topic op /r/XboxSeriesX roept men op tot het introduceren van een opt-out voor crossplay. Het gesprek heeft in vijf dagen tijd bijna duizend reacties opgeleverd van gebruikers. Momenteel biedt de game geen opties op dit gebied. De enige mogelijkheid die de makers geven, is voor spelers om zich te beperken tot lobby's met alleen controller-spelers. Die spelers kunnen ook op pc's spelen, waar de hacks vermoedelijk op plaatsvinden. Video's van cheaters worden regelmatig online gepost.

De functionaliteit waar om gevraagd wordt, is niet ongebruikelijk. Call of Duty: Warzone, Apex Legends, Battlefield 2042, Overwatch en Destiny 2 zijn voorbeelden van games waar men in meerdere of mindere mate in staat is om crossplay te beperken of uit te zetten.

Halo Infinite is deels verkrijgbaar: de gratis multiplayer is als open bèta te downloaden. Alleen op Steam al trekt de game momenteel 150.000 tot 200.000 spelers aan op piekmomenten. Op de Xbox is dat niet anders. De betaalde singleplayer zal op 8 december verkrijgbaar zijn, na uitstel van meer dan een jaar.

Reclame voor een cheatpakket voor de game