Microsoft brengt Xbox Cloud Gaming uit voor Xbox One, Series X en Series S

De Xbox Cloud Gaming wordt vanaf woensdag 17 november beschikbaar gemaakt voor Xbox-consoles. Gamers kunnen de cloudgamingdienst gebruiken op hun Xbox One, Xbox Series S of Xbox Series X. De dienst is onderdeel van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement.

Microsoft laat in een blogpost weten dat Xbox Cloud Gaming gefaseerd wordt uitgerold naar 'een subset van Xbox-gamers', en komt in de komende weken beschikbaar voor alle Xbox One- en Series-gebruikers. De dienst komt beschikbaar in 25 verschillende regio's. Xbox Cloud Gaming is al beschikbaar in de Benelux. Ondersteuning voor cloudgaming op Xbox-consoles werd eind september al getest.

Gebruikers kunnen via de cloudgamingdienst Game Pass-spellen op hun Xbox spelen zonder dat daarvoor een installatie nodig is. Zo kunnen gamers opslagruimte besparen of een spel uitproberen voordat ze deze downloaden. Via Xbox Cloud Gaming kunnen Xbox One-eigenaren ook bepaalde games spelen die momenteel alleen speelbaar zijn op de current-gen Xbox Series X en S. Daaronder vallen momenteel bijvoorbeeld The Riftbreaker en The Medium. Begin 2022 komt ook Microsoft Flight Simulator beschikbaar als cloudversie.

Microsoft maakte eerder al bekend dat zijn huidige consoles ondersteuning zouden krijgen voor Xbox Cloud Gaming. De dienst is al beschikbaar via een Android-app en als webversie voor iOS-apparaten en pc's. Windows-gebruikers kunnen Xbox Cloud Gaming gebruiken via de Xbox-applicatie. Microsoft maakte eerder dit jaar ook bekend dat het werkt aan een eigen streamingapparaat voor 'cloudgaming op ieder scherm', maar het is nog niet bekend wanneer dat apparaat uitkomt. Cloudgames draaien in datacenters van Microsoft, in servers die sinds dit jaar zijn gebaseerd op Xbox Series X-hardware.