Xbox-topman hint op komst streamingstick voor xCloud-gaming

Microsoft lijkt met zijn Xbox-divisie te werken aan een stick die in een tv kan worden gestopt om er vervolgens via xCloud mee te gamen. De topman van Xbox hintte erop dat een dergelijk product mogelijk binnenkort verkrijgbaar wordt.

Xbox-topman Phil Spencer deed zijn uitspraken in een interview met Stratechery, zo merkte onder meer The Verge op. Alhoewel de release van een soort Chromecast-equivalent voor xCloud-gaming niet rechtstreeks werd aangekondigd, hintte Spencer duidelijk op de komst van een dergelijk product. Zo ziet hij onder meer de release van 'streamingsticks' voor zich, die gebruikers direct in hun tv kunnen stoppen om er vervolgens via xCloud games mee te streamen.

Spencer denkt dat de hardware die nodig is om xCloud te draaien in de toekomst goedkoper gaat worden, en het zou daarmee ook mogelijk kunnen worden dat klanten alleen maar een abonnement hoeven af te nemen, en de benodigde hardware er dan gratis bij krijgen. Dan hoeft alleen nog, naast de prijs van het abonnement, voor de controller te worden betaald.

Volgens geruchten zou Microsoft in het verleden ook al plannen hebben gehad voor een gamestreamstick. Die plannen, onder de naam Project Hobart, zouden jaren geleden al in de ijskast zijn gezet, maar het is onbekend waarom Microsoft de release destijds niet heeft doorgezet.