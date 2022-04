Nieuwe App Store-regel biedt kleine opening voor xCloud- en Stadia-games op iOS

Apple heeft nieuwe App Store-richtlijnen uitgebracht waarmee het een kleine opening biedt voor gamestreamingdiensten. Het uitbrengen van een xCloud- of Stadia-app kan niet, maar op individuele basis kunnen games wel worden aangeboden. Die moeten wel downloadbaar zijn.

In de veranderingen staat dat games die in een streamingabonnementsdienst worden aangeboden, direct vanuit de App Store gedownload moeten worden. Ook moeten deze games zo ontworpen zijn dat een situatie wordt voorkomen waarin een abonnee dubbel betaalt. Met dat laatste doelt Apple waarschijnlijk op het scenario zoals met Fortnite, waarbij een betaalsysteem werd geïntroduceerd dat buiten de App Store om ging. Verder moet elke game-update individueel worden aangeboden aan Apple, voordat de vernieuwingen bij de spelers beschikbaar komen. Elke streaminggame die bij de App Store wordt ingediend, moet een aparte App Store-pagina krijgen, zodat er gebruikersbeoordelingen mogelijk zijn en bijvoorbeeld de ScreenTime-functie is te gebruiken.

Deze eisen betekenen dat bijvoorbeeld Microsoft en Google geen overkoepelende xCloud- of Stadia-app kunnen uitbrengen voor iOS, waarin toegang tot alle games van die diensten wordt aangeboden. Wat conform de nieuwe richtlijnen wel kan, is dat individuele games in de App Store worden aangeboden aan de hand van de streamingtechnologie van de overkoepelende dienst, en dat er dan bijvoorbeeld een catalogus-app wordt uitgebracht die alle individuele apps verzamelt en ernaar linkt. Alle hierin verzamelde games moeten vervolgens linken naar hun individuele App Store-pagina. Verder moet zo'n catalogus-app de optie bieden voor het betalen voor een abonnement via een in-app-aankoop en moet de Sign in with Apple-optie aanwezig zijn. De overige App Store-richtlijnen gelden ook en dat betekent dat het beleid dat Apple tot dertig procent van de inkomsten kan inhouden.

Een maand geleden werd duidelijk dat het aan de Apple-regels lag dat bijvoorbeeld Microsoft geen xCloud-app voor iOS kan uitbrengen. Microsoft beklaagde zich hierover en stelde dat Apple gamestreamingapps anders dan andere apps beoordeelt en dat Apple de enige is die zijn gebruikers ervan weerhoudt om games te steamen. Een voornaam bezwaar van Apple is dat xCloud op Xbox-consoles van Microsoft draait en dus niet lokaal op het apparaat van de gebruiker. In feite is dit bezwaar nog steeds leidend, aangezien de games van de streamingdiensten conform de nieuwe richtlijnen nog altijd gedownload moeten worden. Alleen al die eis maakt het onwaarschijnlijk dat bijvoorbeeld Microsoft of Google snel zullen toehappen. The Verge heeft Google om commentaar gevraagd, maar het bedrijf weigerde.

Apple heeft ook nieuwe richtlijnen ingesteld waarmee het bedrijf lijkt in te spelen op het eerdere conflict met e-maildienst Hey. Het bedrijf uit Cupertino weigerde een tijdelijk updates voor de dienst uit te brengen in de App Store. Hey is ontwikkeld door de makers van Basecamp en de Basecamp-directeur beklaagde zich erover dat deze stap van Apple te maken had met het ontbreken van een optie voor gebruikers om in-app-aankopen te doen. Een App Store-reviewer constateerde dat Hey toegang geeft tot content, abonnementen of features die elders zijn aangeschaft, maar dat die items niet beschikbaar waren in de vorm van in-app aankopen vanuit de app. Hansson vond dit een poging van Apple om vijftien tot dertig procent van de inkomsten te kunnen opeisen. Een dergelijk conflict zal vermoedelijk niet snel meer voorkomen, omdat er een nieuwe richtlijn is waarin staat dat gratis standalone-apps die dienen als een ingang tot een betaalde web-tool, geen gebruik meer hoeven te maken van in-app-aankopen.