Ontwikkelaar maakt browser om Google Stadia te gebruiken op iOS

Een ontwikkelaar heeft een browser gemaakt om gamestreamingdienst Google Stadia te gebruiken op iOS. De browser staat in de App Store en ondersteunt Stadia via trucs om controllers in de browser te laten werken en de user agent aan te passen.

Stadia werkt standaard niet als de dienst een iOS-browser herkent en daarom doet de browser zich voor als Mac-software, schrijft gebruiker u/ZMKnox op Reddit. Na installatie van de browser moeten gebruikers zelf de primaire url op Stadia instellen, die user agent selecteren en inloggen via Google. Daarna zal de browser altijd bij het openen uitkomen op de ingelogde pagina van Stadia.

De browser heeft verder geen interface-elementen en werkt dus fullscreen. Stadia kan niet de exacte controller herkennen die gebruikers koppelen en dat kan wellicht voor sommige spelers in sommige games problematisch zijn, maar verder werkt het prima, merkt 9to5Google op. Alle controllers die op iOS werken, werken ook in de browser door code van ontwikkelaar Jason Meulenhoff.

De truc is momenteel nog nodig, omdat Apple geen gamestreamingdiensten toelaat op iOS en Stadia niet standaard werkt in Safari. Dat kan veranderen, omdat Safari ondersteuning lijkt te krijgen voor de Stadia-controller. De browser Stadium staat in de App Store en vereist iOS 14 of nieuwer.